Atwasat

أبوجناح يبحث الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 07:00 مساء
أبوجناح يبحث الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية
لقاء أبوجناح مع سفير سويسرا لدى ليبيا، الأربعاء 14 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
alwasat radio

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع سفير سويسرا لدى ليبيا جوزيف رينجلي، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي، وإمكانية الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أبوجناح أعرب للسفير السويسري لدى ليبيا خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، عن ترحيبه بهذا التعاون، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيها التعاون في المجال الصحي.

- سفير سويسرا يؤكد للمنقوش دعم بلاده إجراء الانتخابات في ليبيا

وأضافت الوزارة أن السفير السويسري لدى ليبيا قدم شكره لأبوجناح على الاستقبال الحار الذي حظي به ومرافقوه، وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، واستعدادها للتعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

لقاء أبوجناح مع سفير سويسرا لدى ليبيا، الأربعاء 14 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع سفير سويسرا لدى ليبيا، الأربعاء 14 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات ...
43 ألف برميل انخفاضًا في معدل إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة
43 ألف برميل انخفاضًا في معدل إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة
أبوجناح يبحث الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية
أبوجناح يبحث الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات ...
«حكومة الوحدة»: 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان
«حكومة الوحدة»: 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض بالمرحلة الأولى ...
إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البيضاء
إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البيضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المزيد
وفاة مواطن بحادث سير جنوب سرت
وفاة مواطن بحادث سير جنوب سرت...
الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي منذ بداية العام
الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي منذ بداية العام...
ارتفاع عدد وفيات حادث السير شمال الشويرف إلى 6 حالات
ارتفاع عدد وفيات حادث السير شمال الشويرف إلى 6 حالات...
إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في البيضاء
إعلان تأسيس حراك للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في ......
«حكومة الوحدة»: 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان
«حكومة الوحدة»: 18 ألف قرض و21 ألف قطعة أرض بالمرحلة الأولى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط