«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مخاطبة عمداء البلديات في المنطقة الشرقية من أجل إحالة المستندات المطلوبة من قبل اللجنة المركزية للتعويضات التابعة للوزارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وعُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع بشأن المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، بديوان وزارة الإسكان والتعمير في طرابلس ضم وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد محمد العبدلي، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر رفيدة.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «خُصّص لمناقشة ملف تعويضات المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية وأسباب التأخر في إحالة كشوفات أسماء المتضررين إلى اللجنة المركزية».

وأكدت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على مراجعة اللجنة المكلفة بتعويضات المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، وعمداء البلديات، من أجل البدء في إحالة المستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجنة المركزية من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص».