وفاة 5 مواطنين وإصابة آخرين في حادث سير شمال الشويرف

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

قال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن 5 مواطنين لقوا حتفهم وأصيب آخرون إثر حادث تصادم بين سيارتين على بُعد 5 كلم شمال الشويرف، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى نقل المصابين إلى مستشفيات في طرابلس وسبها لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن السيارة الأولى نوع «مرسيدس» كان يقودها المواطن الغناي محمد الغناي ومعه عائلته من مدينة سبها، لافتًا إلى أن حالته الصحية وبقية أفراد العائلة حرجة للغاية وجرى إسعافهم إلى مستشفى الشويرف لتلقي الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى إحدى المصحات في طرابلس لاستكمال العلاج، فيما توفيت شقيقته سعاد محمد الغناي في موقع الحادث.

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وأضاف المصدر أن المركبة الثانية نوع «هيونداي» كانت تقل عائلة أخرى من براك الشاطئ، تُوفي منهم 5 أشخاص هم: «هاجر صالح إسماعيل وهنادي عمر صالح ونعيمة امحمد صالح وصالح عمر صالح»، بينما الحالة الصحية لبقية أفراد العائلة حرجة وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات في مدينة طرابلس لتلقي العلاج.

فريق الإسعاف بموقع الحادث شمال الشويرف لنقل حالات الوفاة والمصابين، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

فريق الإسعاف بموقع الحادث شمال الشويرف لنقل حالات الوفاة والمصابين، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

فريق الإسعاف بموقع الحادث شمال الشويرف لنقل حالات الوفاة والمصابين، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

فريق الإسعاف بموقع الحادث شمال الشويرف لنقل حالات الوفاة والمصابين، الأربعاء 14 سبتمبر 2022. (الإنترنت)