ضبط 4 حاويات أسطوانات غاز يشتبه في «تقليدها» بميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، ضبط جمرك ميناء مصراتة البحري أربع حاويات 40 قدمًا قادمة من الصين لاحتوائها على أسطوانات غاز طهي يشتبه في أن تكون «مقلدة وغير مطابقة للمواصفات».

جاء ذلك بناء على تعليمات مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم، بشأن تشكيل لجنة لفتح عدد من الحاويات المتروكة في ميناء مصراتة لمدة تجاوزت 90 يومًا والكشف عنهًا، وفق بيان صادر عن مصلحة الجمارك.

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وقدمت الحاويات باعتبارها تحوي «مواد منزلية» لكن عند فتحها تبين احتواؤها على أسطوانات غاز طهي، علما بأن استيراد هذه الأسطوانات يقتصر فقط على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بموجب نص المادة «4» من القرار رقم 359 لسنة 2021.

حاويات مضبوطة بميناء مصراتة، 14 سبتمبر 2022. (مصلحة الجمارك)

حاويات مضبوطة بميناء مصراتة، 14 سبتمبر 2022. (مصلحة الجمارك)

حاويات مضبوطة بميناء مصراتة، 14 سبتمبر 2022. (مصلحة الجمارك)

حاويات مضبوطة بميناء مصراتة، 14 سبتمبر 2022. (مصلحة الجمارك)