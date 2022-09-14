اللافي يدعو الجهات التنفيذية إلى حلحلة معوقات تقديم الخدمات لبلديتي العجيلات والجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، الجهات التنفيذية المختصة إلى العمل على حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلديتي العجيلات المدينة والجديدة بأسرع وقت، مشيدًا بدور البلديتين وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

جاءت دعوة اللافي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع رئيسي المجلس التسييري لبلديتي العجيلات المدينة والجديدة، فرج غرودة، وفرج أبوعجيلة، وعددًا من أعيان وحكماء البلديتين.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء ناقش عددًا من المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بالبلديتين في العديد من المجالات، لا سيما المواصلات والمرافق السكنية وسُبل تمكين الأجهزة المختصة من تنفيذ مشروعاتها. كما بحث اللقاء ملف التنمية المكانية من خلال الاهتمام بالمرافق الصحية التابعة للبلديتين، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الشرب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء وفد البلديتين أكدوا من جهتهم على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإشادتهم بخطواته لتحقيق السلام في كل أنحاء ليبيا، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

لقاء اللافي مع رئيسي المجلس التسييري لبلديتي العجيلات والجديدة وعددًا من أعيان وحكماء البلديتين.. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع رئيسي المجلس التسييري لبلديتي العجيلات والجديدة وعددًا من أعيان وحكماء البلديتين.. (المجلس الرئاسي)