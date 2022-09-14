الدبيبة يبحث مع الكبير ملاحظات «المركزي» بشأن تدني إيرادات «الاتصالات» و«الجمارك»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ملاحظات تقرير المصرف الأخير، الذي تحدث عن «تدني إيرادات بعض الجهات الحكومية، مثل قطاعي الاتصالات والجمارك».

وتناول الاجتماع الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، حسب بيان المكتب الإعلامي للدبيبة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واتفق الدبيبة والكبير على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن، على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تتعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحًا لكافة المعلومات.

ملاحظات المصرف المركزي خلال تقريره الأخير

وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أصدر المصرف المركزي بيانًا تفصيليًا بالنفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، أشار فيها إلى عدم وصول أي إيرادات من قطاع الاتصالات، واستمرار تدني إيرادات الجمارك، التي لم تورد سوى مبلغ 25 مليون دينار فقط عن شهر أغسطس.

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وتناول التقرير استمرار جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية المورَّدة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، وتواصل تدني إيرادات الضرائب خلال تلك الفترة، حيث لم يورد خلال شهر أغسطس إلا مبلغ 18 مليون دينار فقط، من بين المبلغ الإجمالي المورَّد منذ بداية العام، البالغ 715 مليون دينار.

وأعلن «المركزي» أن إجمالي الإيرادات عامة بلغ 78.3 مليار دينار خلال الأشهر الثامنة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 57 مليار دينار خلال الفترة نفسها.