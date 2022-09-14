منظمة الهجرة تنظم ورشة عمل لدعم جهود العودة الطوعية للمهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، ورشة عمل في تونس لمدة ثلاثة أيام لدعم جهود العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في ليبيا، تجمع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وسفارات بلدان المهاجرين الأصلية.

وسيناقش المشاركون التحديات أمام برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وستعمل المنظمة على تعزيز قدرات السفارات والمكاتب القنصلية المعنية لإجراء التحقق من الهوية وإصدار وثائق السفر والإحالات للمهاجرين المتقدمين بالعودة الآمنة والكريمة إلى دولهم، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

إعادة 13 ألف مهاجر خلال العامين 2021 و2022

وبين العامين 2021 و2022، أعاد البرنامج أكثر من 13 ألف مهاجر بأمان إلى دولهم الأصلية عبر أفريقيا وآسيا.

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وأكد رئيس بعثة المنظمة إلى ليبيا، فيدريكو سودا، التزام المنظمة بمواصلة مساعدة الحكومة الليبية ودول أخرى في إعادة ودمج المهاجرين خلال السنوات المقبلة.