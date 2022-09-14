السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.96 دينار من 4.92 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.76 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.95 دينار من 4.99 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، في حين ثبت الدينار التونسي عند 1.34 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.