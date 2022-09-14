أحوال الطقس: ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بمناطق الغرب غدا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا بسيطا في درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد من الغد، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية.