شكشك يبحث مع العابد إعداد تصور لهيكلة الدولة وسياسة التوظيف

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير العمل والخدمة المدنية المكلف علي العابد، الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف التي انتهجتها الدولة، وآليات تنفيذ توصيات الديوان بالخصوص، بحضور الإدارات المختصة بالديوان والوزارتين.

توفير فرص عمل

وتضمن اللقاء إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفية واتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة لتوفير فرص عمل للمواطن، من خلال مشاركة وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعداد برنامج وطني لتنظيم سوق العمل، وتجهيز ملاك إداري مبني على احتياجات الدولة الفعلية لكامل القطاعات.

إنشاء منظومة مركزية للموظفين

كما جرت مناقشة إنشاء منظومة مركزية تنظم قواعد البيانات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري وفق حكومة إلكترونية ورقمنة للمنظومات بكافة قطاعات الدولة، إضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بعمل الوزارتين.

- الدبيبة يرد على ديوان المحاسبة بشأن تضخم الملاكات الوظيفية

وفي العاشر من أغسطس الماضي، أرسل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابًا رقم 574919، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي تضمن ملاحظات بشأن التضخم في الملاكات الوظيفية وأعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي 22 أغسطس، رد الدبيبة بالقول إن حكومته «لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد، ولكن تعالج رواتب الموظفين الذين يعملون منذ سنوات دون الحصول على حقوقهم».

جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد (ديوان المحاسبة)