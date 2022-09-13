Atwasat

زليتن: وقفة للمطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 10:42 مساء
زليتن: وقفة للمطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

نظمت مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن وقفة احتجاجية على «الظروف الصعبة» التي تعيشها البلاد وتعاني تباعاتها «والمخاطر المتمثلة في الحروب والفوضى العارمة التي تهدد» مستقبلها، و«الوضع الراهن للبلاد التي تعاني الانقسام السياسي والصراع المسلح الذي يهدد وحدة ليبيا».

وطالب أنصار النظام الملكي الدستوري في وقفتهم، أمس الإثنين، بـ«العودة للشرعية الدستورية الملكية بتفعيل دستور الاستقلال المعطل منذ 31 أغسطس 1969، ودعوة وريث العرش الليبي سمو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لأداء اليمين الدستورية وممارسة صلاحياته وواجباته نحو وطنه وأمته ملكًا للبلاد ومرجعية ضامنة للاستقرار»، وفقًا لبيان أصدروه خلال الوقفة الاحتجاجية.

دعوة الليبيين إلى دعم تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ودعا الناشطون بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن «أبناء الأمة الليبية في كل مكان للالتفاف حول هذا المشروع الوطني ودعم المطالبة بهذه التوصيات». كما دعو «الأمم المتحدة للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي بمساعدة الليبين على تحقيق هذه المطالب وتحمل مسؤولياتها بدعم هذا الحل الحقيقي للأزمة السياسية والدستورية لتحقيق الوفاق الوطني وبناء مؤسسات الدولة واستئناف الحياة الدستورية الراعية للعمل السياسي السلمي والاسقرار السياسي».

- دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يناقشون دور الجيش الليبي في الاستقلال
- خبير مؤيد لعودة «الملكية» يعرض 3 مقترحات على المبعوث الأممي القادم
- محمد السنوسي: ليبيا لن تعود للوراء.. والملكية الدستورية بداية لحل أزمتها

ويكثف أنصار العودة إلى الملكية الدستورية هذه الأيام فعالياتهم الداعية إلى العودة للشرعية الدستورية واستعادة المملكة الليبية، بعد تكرار تعثر العملية السياسية وعودة الجمود والانسداد والانقسام الحكومي منذ تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وسبق لـ«المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا»، أن دعا، في بيان له صادر في 11 يونيو الماضي، الأمير محمد السنوسي إلى العودة إلى ليبيا وذلك بدعوى «مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك للبلاد طبقًا لنصوص الدستور»، كما دعا إلى «مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية».

وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
وقفة مجموعة من الناشطين بـ«حراك العودة للشرعية الدستورية» في مدينة زليتن، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة

الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة
«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة باشاغا تؤكد سداد الديون المستحقة لمركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن
حكومة باشاغا تؤكد سداد الديون المستحقة لمركز الحسين لعلاج الأورام...
شاهد في «هنا ليبيا»: إهمال متكرر لمحلة الناصرية والدولة تغرد خارج السرب
شاهد في «هنا ليبيا»: إهمال متكرر لمحلة الناصرية والدولة تغرد خارج...
القنصل الإيطالي الجديد يصل بنغازي ويلتقي رئيس المجلس التسييري للبلدية
القنصل الإيطالي الجديد يصل بنغازي ويلتقي رئيس المجلس التسييري ...
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا على الطاولة الإقليمية.. مخاوف ومطامع
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا على الطاولة الإقليمية.. مخاوف ومطامع
زليتن: وقفة للمطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية
زليتن: وقفة للمطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد ......
المزيد
(فيديو) انفجار محطة وقود في سبها
(فيديو) انفجار محطة وقود في سبها...
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و218 ألف برميل خلال 24 ساعة
ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و218 ألف برميل خلال 24 ......
إسبانيا تتعهد بدعم باتيلي والشعب الليبي
إسبانيا تتعهد بدعم باتيلي والشعب الليبي...
زليتن: وقفة للمطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية
زليتن: وقفة للمطالبة بتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية ......
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا على الطاولة الإقليمية.. مخاوف ومطامع
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا على الطاولة الإقليمية.. مخاوف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط