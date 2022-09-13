القنصل الإيطالي الجديد يصل بنغازي ويلتقي رئيس المجلس التسييري للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، القنصل العام الإيطالي الجديد بالمدينة، فرانشيسكو دي لويجي، بديوان البلدية، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزاوي ومدير مكتب المراسم في بنغازي سامي البركي.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بوجواري رحب بالقنصل الإيطالي الجديد في المدينة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني في الجوانب المُتعلقة بترميم المباني التاريخية وفي المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وعمل الشركات الإيطالية.

لقاء مرتقب للقنصل الإيطالي مع الغرفة التجارية في بنغازي

وأكد القنصل الإيطالي الجديد في بنغازي فرانشيسكو دي لويجي حرصه على مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات، مثنيًا على حسن الاستقبال، منوهًا كذلك بأنه بصدد عقد لقاءات مع الغرفة التجارية بنغازي للعمل على تحقيق المنافع الاقتصادية للطرفين، وفق البلدية.

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وأعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، في الأول من سبتمبر الجاري، تعيين فرانشيسكو دي لويجي قنصلًا عامًا جديدًا في مدينة بنغازي، خلفًا للقنصل العام السابق كارلو باتوري، ونوهت حينها بأنه سيزور قريبًا «رئيس البروتوكول والسلطات المحلية» بالمدينة.

كما أكدت السفارة الإيطالية يومها أن «القنصلية العامة تعمل الآن بكامل طاقتها وستُسهم بالتالي في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في برقة من أجل تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين إيطاليا وليبيا».

إيطاليا تعتزم فتح قنصلية فخرية في فزان

وأعادت إيطاليا فتح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي في أبريل 2021، وعينت وزارة الخارجية في روما القنصل العام كارل باتوري على رأسها، الذي استمر في منصبه حتى نهاية الشهر الماضي.

وفي 28 أبريل 2021، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عزم بلاده على افتتاح قنصلية فخرية في مدينة سبها، وذلك لتعزيز العلاقات مع ليبيا، وذلك وفق إحاطة قدمها إلى البرلمان الإيطالي يومها.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع القنصل الإيطالي الجديد بالمدينة، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. (بلدية بنغازي)