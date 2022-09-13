مصرف الجمهورية يقدم عرضا لتنفيذ منحة الطلبة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا من مصرف الجمهورية بشأن تنفيذ منحة الطلبة من خلال خدماته المصرفية؛ حيث تعكف على دراسته ومقارنته بالعروض الأخرى المقدمة لتنفيذ الخدمة المصرفية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد أمس الإثنين بديوان الوزارة في طرابلس ضم اللجنة المكلفة من الوزير عمران القيب بمتابعة إجراءات منحة الطلبة والتي تمثلت في كل من: المستشار الأكاديمي بالوزارة، جمال الفردغ، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ربيع الهادي عمر، والمراقب المالي، محمد حسين الشيباني، ومدير إدارة شؤون الجامعات، سعد الدين الأمين، ومدير مكتب التواصل والإعلام، علي أحمد سالم، ومدير مكتب شؤون الوزارة، محمد السنوسي السني، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، خليفة العزابي.

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وعن المصرف شارك في الاجتماع مدير إدارة العمليات المصرفية أسامة خليفة، ومدير إدارة البطاقات، فرحات اللافي، كما حضر اللقاء أعضاء من اتحاد طلبة ليبيا ممثلين في مصعب قصيبات وأحمد الشاوش، وأحمد محمد أبورقيقة، وبشير نصير، وفق بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتناول الاجتماع العرض المقدم من مصرف الجمهورية حول آلية صرف المنحة للطلاب والإطار الزمني اللازم لذلك والخدمات التي سيقدمها المصرف للطلبة. وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس وأعضاء اللجنة على التواصل القريب مع مندوبي المصرف إذا كان العرض المقدم من قبلهم أفضل العروض التي تقدمت للوزارة لتقديم هذه الخدمة.

جانب من اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع ممثلين عن مصرف الجمهورية (صفحة الوزارة على فيسبوك)