حكومة باشاغا: إطلاق برنامج إنمائي مرتقب للجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، اليوم الثلاثاء، اعتزام حكومته تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب، يستهدف كل المرافق والمؤسسات والبلديات بالجنوب الليبي.

وقال الزادمة، وهو رئيس لجنة أزمة الجنوب، إن أولوية اللجنة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عمداء البلديات والفعاليات الاجتماعية والوقوف الفعلي على أهم مشاريع تنمية الجنوب الليبي.

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جاءت التصريحات خلال لقاء جمع نائب رئيس حكومة باشاغا، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، بالمجلس التسييري لبلدية تراغن؛ حيث تطرق الاجتماع لوضع حلول لمختنقات منطقة تراغن، وباقي المدن والمناطق بالجنوب الليبي ورصد المخصصات المالية اللازمة لمعالجتها.

مطالب الجنوب

وخلال الفترة الأخيرة، قدم أهالي الجنوب وممثلوهم جملة مطالبهم، من بينها 11 بندًا، جرى الاتفاق عليها خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في 17 أغسطس الجاري.

وتضمنت المطالب افتتاح فرع المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة سبها، والبدء الفعلي في نقل مقر شركة زلاف بفزان، ورعاية مستشفى أوباري وبنت بية لتوفير احتياجاتهم، وإنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة في جميع بلديات فزان لتزويدهم بالوقود بشكل مستمر، وتسديد ديون الشركات المحلية الخاصة بالمنطقة الجنوبية، وإنشاء دوار غاز عاجلة بمنطقة أوباري.

وفي 18 أغسطس الماضي، أصدر باشاغا قرارًا رقم 24 لسنة 2022، نص على تخصيص 75 مليون دينار خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2022 للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الجنوب الليبي، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط المذكورة في القرارين السابقين.

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماع مع المجلس التسييري لبلدية تراغن. (صفحة الحكومة)