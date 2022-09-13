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عبدالجليل يعد بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية بمستشفى الجلاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 07:05 مساء
عبدالجليل يعد بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية بمستشفى الجلاء في بنغازي
جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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وعد وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، «بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية» بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، مطالبًا مسؤولي المستشفى بإحالة تصورهم لحل المشكلة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأجرى عبدالجليل، أمس الإثنين، زيارة إلى المستشفى رفقة مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الصحية السنوسي المغربي، وعقد اجتماعًا مع مدير عام المستشفى الدكتور أكرم الشيخي تناولت عدة محاور مهمة.

محاور اجتماع عبدالجليل مع مدير مستشفى الجلاء في بنغازي
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن محاور الاجتماع تركزت على مناقشة «كيفية الرفع من معدلات أداء الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية الأساسية والضرورية لتحسين مستوى الخدمات في العناية المركزة، وأقسام العمليات والأشعة التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى تجهيز جناح العمليات العامة الجديد الذي انتهت أعمال صيانته ويحتوي على خمسة غرف عمليات».

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وأضاف المكتب الإعلامي اليوم الثلاثاء، أن اجتماع عبدالجليل مع مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي تطرق أيضًا إلى التأكيد على «ضرورة استكمال مبنى الجلاء لأقسام العظام وقسم الحروق والتجميل، وإجراء الصيانات السريعة والترميمية، وضرورة تفعيل ثلاثة عقود لإجراء عمليات صيانة أخرى في عدد من مباني المستشفى المختلفة».

ملاحظات عبدالجيل خلال جولته بمستشفى الجلاء في بنغازي
وعقب الاجتماع أجرى عبدالجليل جولة ميدانية للأقسام السريرية والخدمية والعناية والعمليات بالمستشفى، للوقوف على مستوى الخدمات «حيث لاحظ خلال الجولة حجم العبء المُلقى على العاملين أثناء تأدية عملهم في المستشفى، كازدحام المواطنين في الممرات وازدحام دُور العناية وردهات العمليات بالزوار والمرافقين إلى جانب كثرة المترددين على الأقسام، الأمر الذي يعيق تقديم الخدمة الطبية بشكل صحيح»، وفق المكتب الإعلامي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عبدالجيل أثنى في ختام جولته «على المجهودات التي يبذلها الأطباء وعناصر التمريض والفنيون والموظفون بالمستشفى، رغم الظروف الصعبة، ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلة الأمنية في المستشفى»، مطالبًا «بإحالة محضر الاجتماع للوزارة لوضعه موضع التنفيذ، بما في ذلك تصور إدارة المستشفى لحل المشكلة الأمنية بتوفير مكتب أمن بالمستشفى لتمكين الأطقم الطبية والموظفين من أداء عملهم على أكمل وجه».

جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة عبدالجليل بمستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبدالجليل خلال اجتماعه بمدير مستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبدالجليل خلال اجتماعه بمدير مستشفى الجلاء في بنغازي، الإثنين 13 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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