اللافي يثمن دور ومساعي ألمانيا للخروج من الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ثمَّن عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكدًا على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، والذي جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي ناقش مع السفير الألماني الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وبحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف.

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وأضاف المكتب الإعلامي إن السفير الألماني أشاد من جهته بتنسيق المجلس الرئاسي مع جميع الفرقاء السياسيين، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

السفير الألماني يطلع الكوني والمشري على مخرجات اجتماع برلين

والتقى السفير الألماني في وقت سابق اليوم، كلًا من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اللذين بحث معهما مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا وسبل تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف للمضي نحو الانتخابات، وإطلاعهما على مخرجات اجتماع برلين الأخير على مستوى المبعوثين بشأن ليبيا.

لقاء اللافي وسفير ألمانيا لى ليبيا في طرابلس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)