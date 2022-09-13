Atwasat

تخريب مرافق منتزه نادي النجوم في بني وليد من قبل مجهولين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 05:29 مساء
تخريب مرافق منتزه نادي النجوم في بني وليد من قبل مجهولين
زيت سيارات في نافورة منتزه نادي النجوم الترفيهي في بني وليد جراء تخريبه. (الإنترنت)
alwasat radio

تعرض منتزه نادي النجوم في بني وليد، اليوم الثلاثاء، للتخريب والتكسير، وما زالت أسباب الحادث مجهولة، على ما أفاد أحد المشرفين على المنتزه الترفيهي بالمدينة «بوابة الوسط».

وذكر المشرف أن مرافق المنتزه تعرضت للعبث والتخريب وسكب زيت السيارات القديم على مرافق المنتزه مثل دورات المياه والنافورة المتواجدة بوسط المنتزه، مشيرًا إلى أن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة لمعرفة أسباب التخريب.

- مجهولون يعبثون بمحتويات إدارة مدرسة للتعليم الأساسي في بني وليد بعد سرقتها

وافتتح متنزه النجوم الترفيهي الرياضي والمقام على ساحة نادي النجوم الرياضي شرق المدينة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو أحد المشروعات التي جرى تنفيذها بالشراكة بين منظمة «يونيسيف» وبلدية بني وليد بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد المقرات والمرافق العامة في بني وليد للتخريب والعبث؛ حيث تعرض أمس الإثنين مقر مدرسة التضامن للتعليم الأساسي للتخريب والعبث.

خريب دورة المياه في نافورة منتزه نادي النجوم الترفيهي في بني وليد جراء تخريبه. (الإنترنت)
خريب دورة المياه في نافورة منتزه نادي النجوم الترفيهي في بني وليد جراء تخريبه. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 5 جثث مجهولة
هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 5 جثث مجهولة
الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة
الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على ...
المسار الدستوري والانتخابات في مشاورات عقيلة مع المبعوث الفرنسي
المسار الدستوري والانتخابات في مشاورات عقيلة مع المبعوث الفرنسي
عقيلة يتحدث عن «نجاح» زيارته لقطر.. و«تفاؤله» بالحراك الجاري لحل الأزمة
عقيلة يتحدث عن «نجاح» زيارته لقطر.. و«تفاؤله» بالحراك الجاري لحل ...
المشري يبحث مع السفير الألماني مخرجات محادثات برلين
المشري يبحث مع السفير الألماني مخرجات محادثات برلين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد ......
المزيد
اللافي يثمن دور ومساعي ألمانيا للخروج من الأزمة الليبية
اللافي يثمن دور ومساعي ألمانيا للخروج من الأزمة الليبية...
تخريب مرافق منتزه نادي النجوم في بني وليد من قبل مجهولين
تخريب مرافق منتزه نادي النجوم في بني وليد من قبل مجهولين...
الكوني يؤكد لسفير ألمانيا على أهمية حل مشكلة «مركزية الحكم» للخروج من الانسداد السياسي
الكوني يؤكد لسفير ألمانيا على أهمية حل مشكلة «مركزية الحكم» ......
المشري يبحث مع السفير الألماني مخرجات محادثات برلين
المشري يبحث مع السفير الألماني مخرجات محادثات برلين...
عقيلة يتحدث عن «نجاح» زيارته لقطر.. و«تفاؤله» بالحراك الجاري لحل الأزمة
عقيلة يتحدث عن «نجاح» زيارته لقطر.. و«تفاؤله» بالحراك الجاري......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط