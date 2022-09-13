تخريب مرافق منتزه نادي النجوم في بني وليد من قبل مجهولين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تعرض منتزه نادي النجوم في بني وليد، اليوم الثلاثاء، للتخريب والتكسير، وما زالت أسباب الحادث مجهولة، على ما أفاد أحد المشرفين على المنتزه الترفيهي بالمدينة «بوابة الوسط».

وذكر المشرف أن مرافق المنتزه تعرضت للعبث والتخريب وسكب زيت السيارات القديم على مرافق المنتزه مثل دورات المياه والنافورة المتواجدة بوسط المنتزه، مشيرًا إلى أن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة لمعرفة أسباب التخريب.

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وافتتح متنزه النجوم الترفيهي الرياضي والمقام على ساحة نادي النجوم الرياضي شرق المدينة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو أحد المشروعات التي جرى تنفيذها بالشراكة بين منظمة «يونيسيف» وبلدية بني وليد بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد المقرات والمرافق العامة في بني وليد للتخريب والعبث؛ حيث تعرض أمس الإثنين مقر مدرسة التضامن للتعليم الأساسي للتخريب والعبث.

خريب دورة المياه في نافورة منتزه نادي النجوم الترفيهي في بني وليد جراء تخريبه. (الإنترنت)