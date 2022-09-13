الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن ملف المصالحة الوطنية يضطلع به المجلس الرئاسي فيما تساعده الحكومة بشتى الطرق سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا قدرة الاتحاد الأفريقي على مساعدة ليبيا في هذا الملف.

جاء ذلك ردًا من الدبيبة على سؤال خاص بمبادرة رئيس الكونغو بشأن عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا برعاية الاتحاد الأفريقي خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، وأوضح أن ليبيا دولة مؤسسة في الاتحاد الأفريقي لكن جراء أزمتها الداخلية فإنها «تأخرت وتخلفت» في مد جذور التعاون مع دول أفريقيا، لافتًا إلى أن زيارته الحالية إلى السنغال تأتي في إطار اقتراح مساعدة الاتحاد الأفريقي لليبيا في أزمتها.

الدبيبة: يمكن إجراء الانتخابات في غضون أشهر لكن بشرط

وتحدث خلالها عن «مخطط» لخلق أجواء لا تساعد على المضي قدمًا في طريق إجراء الانتخابات، داعيًا المشرعين إلى إنهاء الجدل المثار حول القاعدة الدستورية، والتوصل في أقرب وقت إلى قاعدة متوافق عليها.

وقال الدبيبة إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «جاهزة» لإجراء الاستحقاق بمجرد التوصل إلى قاعدة دستورية متوافق عليها، وأضاف: «في حالة وجود قاعدة دستورية يمكن إجراء الاستحقاق في غضون أشهر وليس سنوات». وأردف: «هم يريدون تطويل المدة والتمديد لمناصبهم ونحن نضغط مع أكثر من 3 ملايين ليبي تسلموا بطاقاتهم».

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على التزام ليبيا بمكافحة الإرهاب الذي وصفه بـ«الآفة العالمية»، وقال: «ضحينا بخيرة شبابنا وما زلنا ولا يمكن أن نقبل من يتعاون مع الإرهاب... ليبيا دولة كبيرة في مساحتها ونتمنى مساعدة كل دول الجوار».