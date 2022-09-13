الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا تخلفت في علاقتها مع أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن حكومته ترفع شعار «الوصول بليبيا إلى الانتخابات»، وليس لديها مخطط آخر غير إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأردف الدبيبة خلال مقابلة مع قناة «الحدث»: «من يريد هذا الهدف يمكنه التفاهم معنا، وكذلك من يريد الحديث عن الدستور والانتخابات فنحن مستعدون للاستماع معهم».

وعن زيارته إلى السنغال، أوضح الدبيبة أن ليبيا دولة مؤسسة في الاتحاد الأفريقي لكن جراء أزمتها الداخلية فإنها «تأخرت وتخلفت» في مد جذور التعاون مع دول أفريقيا، لافتا إلى أن زيارته الحالية تأتي في إطار اقتراح مساعدة الاتحاد الأفريقي لليبيا في أزمتها.

الدبيبة في السنغال

ووصل الدبيبة إلى السنغال، أمس الإثنين، حيث استقبله الرئيس ماكي سال الذي يترأس دورة الاتحاد الأفريقي الحالية. وقالت الرئاسة السنغالية إن الزيارة تهدف إلى طلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي وتنظيم انتخابات رئاسة وتشريعية آمنة.

بدوره، قال الدبيبة بعد لقائه مع ماكي سال إن الانتخابات «لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه». من جانبه، قال سال إن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات، حسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة.