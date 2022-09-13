Atwasat

الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا تخلفت في علاقتها مع أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 02:20 مساء
الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا تخلفت في علاقتها مع أفريقيا
الدبيبة يتحدث إلى قناة «الحدث»، 13 سبتمبر 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن حكومته ترفع شعار «الوصول بليبيا إلى الانتخابات»، وليس لديها مخطط آخر غير إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأردف الدبيبة خلال مقابلة مع قناة «الحدث»: «من يريد هذا الهدف يمكنه التفاهم معنا، وكذلك من يريد الحديث عن الدستور والانتخابات فنحن مستعدون للاستماع معهم».

وعن زيارته إلى السنغال، أوضح الدبيبة أن ليبيا دولة مؤسسة في الاتحاد الأفريقي لكن جراء أزمتها الداخلية فإنها «تأخرت وتخلفت» في مد جذور التعاون مع دول أفريقيا، لافتا إلى أن زيارته الحالية تأتي في إطار اقتراح مساعدة الاتحاد الأفريقي لليبيا في أزمتها.

الدبيبة في السنغال
ووصل الدبيبة إلى السنغال، أمس الإثنين، حيث استقبله الرئيس ماكي سال الذي يترأس دورة الاتحاد الأفريقي الحالية. وقالت الرئاسة السنغالية إن الزيارة تهدف إلى طلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي وتنظيم انتخابات رئاسة وتشريعية آمنة.

بدوره، قال الدبيبة بعد لقائه مع ماكي سال إن الانتخابات «لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه». من جانبه، قال سال إن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات، حسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخص سرق 27 أسطوانة غاز ومعدات في بنغازي
ضبط شخص سرق 27 أسطوانة غاز ومعدات في بنغازي
الخارجية تعلن تواصلها مع تشاد لإطلاق 4 ليبيين محتجزين
الخارجية تعلن تواصلها مع تشاد لإطلاق 4 ليبيين محتجزين
الشهوبي يوجه بحصر احتياجات معبري «السارة» و«العوينات» الحدوديين مع تشاد والسودان
الشهوبي يوجه بحصر احتياجات معبري «السارة» و«العوينات» الحدوديين ...
الدبيبة: جهود المصالحة انتهت بعد محاولة الانقلاب
الدبيبة: جهود المصالحة انتهت بعد محاولة الانقلاب
الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا تخلفت في علاقتها مع أفريقيا
الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا تخلفت في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس
جهاز الإسعاف والطوارئ: إصابات بين المدنيين جراء تجدد ......
المزيد
الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر على المساعدة
الدبيبة: ملف المصالحة مع «الرئاسي» والاتحاد الأفريقي قادر ......
هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 5 جثث مجهولة
هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 5 جثث مجهولة...
«التعليم» تعلن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المدارس الليبية في الخارج
«التعليم» تعلن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب المدارس ......
الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا تخلفت في علاقتها مع أفريقيا
الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا.. وليبيا ......
الدبيبة: جهود المصالحة انتهت بعد محاولة الانقلاب
الدبيبة: جهود المصالحة انتهت بعد محاولة الانقلاب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط