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الدبيبة: جهود المصالحة انتهت بعد محاولة الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 02:02 مساء
الدبيبة: جهود المصالحة انتهت بعد محاولة الانقلاب
الدبيبة خلال مقابلة مع قناة العربية الحدث، 13 سبتمبر 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه كانت هناك محاولة للمصالحة لكن «الكلام انتهى بعد محاولة الانقلاب»، وذلك ردا على سؤال حول المفاوضات التي جرت بين حكومته والحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وتابع: «شباب طرابلس والمنطقة الغربية دحروا محاولة الانقلاب على السلطة بقوة السلاح»، مضيفا: «نتمنى ألا يتكرر هذا العمل الغبي من قبل هذه المجموعات»، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، بُثت على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكمل: «الانقلابات العسكرية زمانها ولى وهم يريدون تكرارها»، معربا عن أسفه جراء سقوط ضحايا في المواجهات».

اشتباكات طرابلس
ودارت اشتباكات في العاصمة طرابلس يومي 26 و27 أغسطس الماضي، بين قوات موالية للدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 159 آخرين، كما تسببت في أضرار بمستشفيات ومراكز طبية، حسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالإضافة إلى اندلاع حرائق بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

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