الشهوبي يوجه بحصر احتياجات معبري «السارة» و«العوينات» الحدوديين مع تشاد والسودان

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد سالم الشهوبي، اليوم الثلاثاء، تعليماته إلى اللجنة الفنية والأمنية المشكلة لدراسة الأوضاع الفنية والأمنية اللازمة لفتح معبري «السارة» و«العوينات» الحدوديين مع تشاد والسودان بإعداد مقترح لحصر احتياجات المعبرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللجنة بحضور مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومقرر اللجنة، وفق بيان صادر عن وزارة المواصلات.

- نجامينا تعلق على أنباء وقوع اشتباكات قرب الحدود التشادية-الليبية

- صراع دموي على الذهب قرب الحدود الليبية مع تشاد

- الوكالة السودانية: العثور على 20 جثة وإنقاذ 8 أشخاص على الحدود مع ليبيا

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأوضاع الفنية والأمنية للمعبرين والخطط الموضوعة لمتابعة تنفيذ أعمال فتحهما. وتشكلت اللجنة الخاصة بالمعبرين بقرار مجلس الوزراء رقم «291» لسنة 2022، وتختص بدراسة الأوضاع الفنية والأمنية اللازمة لفتح المعبرين التابعين إلى مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات.

لقاء وزير المواصلات مع اللجنة المعنية بالمعبرين، 13 سبتمبر 2022. (وزارة المواصلات)