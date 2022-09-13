ضبط شخص سرق 27 أسطوانة غاز ومعدات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة القوارشة ببنغازي شخصا تورط في واقعتي سرقة 27 أسطوانة غاز طهي ومعدات في المنطقة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ عن سرقة الأسطوانات من مخزن خاص به، وآخر أبلغ عن سرقة محله الخاص بالمعدات الصحية، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحدد أعضاء التحريات بالمركز سيارة نقل ترددت على المكانين، وضبطوا شخصا يستقلها.

ونُقل المتهم إلى القسم، حيث اعترف بما نُسب إليه، وأقر بارتكابه عمليات سرقة في أوقات متأخرة من الليل، ثم اتُخذت الإجراءات القانونية معه وأُحيل إلى النيابة العامة.