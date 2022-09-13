برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة يطلق دورة تدريبية في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة دورة تدريبية جديدة في أجدابيا، بتنفيذ وإشراف مركز أعمال المدينة التابع له.

وتتضمن الدورة التدريب في مجالات ريادة الأعمال ونموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى الاقتصادية، ويقدمها المدربان علي حامد العريبي وأشرف عوض القطعاني، حسب بيان مركز الأعمال على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

21 متدرابا في الدورة

ويحضر الدورة التدريبية 21 متدربا ومتدربة، وستوزع شهادات «إتمام دورة» عليهم في ختام التدريب الذي سيكون يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه الدورة ضمن سياسة البرنامج لنشر ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في المجتمع.

جانب من الدورة.

عدد من المتدربين.