السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.92 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.72 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.99 دينار مقابل 4.98 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وهبط أسعار الريال السعودي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، في حين ثبت الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.