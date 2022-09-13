«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.