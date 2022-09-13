«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الساحل من الخليج إلى درنة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق، ويكون خفيف الموج على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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