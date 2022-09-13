الصحة: الانتهاء من مناقشة ميزانيات 14 مستشفى ومركزين طبيين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتهاء اللجنتين الفنيتين المشكلتين من الوزارة ووزارة المالية، من مناقشة الميزانية العامة لـ 14 مستشفى ومركزين طبيين.

يأتي ذلك في إطار مناقشة مقترح الميزانية العامة للوزارة والجهات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة للعام 2023، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية لكل جهة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى أن هذه المستشفيات هي «العيون، والجلاء للنساء والولادة، الأطفال - طرابلس، جراحة الحروق والتجميل، الحوادث أبوسليم، أبوستة للأمراض الصدرية، علي عمر عسكر، الخمس التعليمي، الوحدة درنة، الأمراض النفسية - بنغازي، الكويفية للأمراض الصدرية، بنغازي للخصوبة والمساعدة على الأنجاب، الهضبة الخضراء، الهواري بنغازي»، بالإضافة إلى المركز التخصصي لطب وجراحة الأسنان - بنغازي، والمعهد القومي لعلاج الأورام - مصراتة.