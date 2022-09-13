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مجلس المنافسة: شبهة مضاربة وراء انهيار الأسعار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 01:58 صباحا
مجلس المنافسة: شبهة مضاربة وراء انهيار الأسعار في طرابلس
نائب رئيس مجلس المنافسة علي محجوب خلال مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 12 سبتمبر 2022
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اعتبر نائب رئيس مجلس المنافسة علي محجوب، أن ثمة شبهة مضاربة وراء انهيار الأسعار في العاصمة طرابلس، مستبعدًا الأسباب الأخرى التي يجرى تداولها في الأوساط الاقتصادية، والتي من بينها الانخفاض المحتمل في سعر الصرف، أو غسيل الأموال.

وأوضح محجوب، في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، أن ثمة مغالطات في سياق تفسير الظاهرة، خاصة أن الانخفاض حدث في منطقة محددة، وهي طرابلس وليس في عموم ليبيا، ولدى بعض التجار وليس كل تجار العاصمة، وأيضًا نوع السلع، لاسيما أن الأجهزة الكهربائية المعمرة لم تنخفض أسعارها.

سعر الصرف
ورفض رئيس مجلس المنافسة التفسير القائل بأن الانخفاضات مفادها تسريبات للتجار بتحريك محتمل لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مستبعدًا في هذا السياق تخفيض سعر الصرف؛ استنادًا إلى حجم الإنفاق العام، مرجحًا أن يكون هناك احتمال، وفق ما يدور في الدوائر المغلقة، لرفع سعر الصرف إلى 5 دينارات للدولار الواحد.

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والرأي القائل بأن السبب وراء انهيارأسعار السلع، يرجع إلى تغيير محتمل في سعر الصرف، يستند، وفق محجوب، إلى سيناريوهين، الأول تراجع سعر العملة وبالتالي فإن التجار يحاولون التخلص من السلع الموجودة قبل تراجع الأسعار، أما السيناريو الثاني المتعلق برفع محتمل لسعر الصرف، فإنّ التجار يحاولون جمع الأموال الآن لفتح اعتمادات مستندية بسعر العملة الحالي قبل الزيادة، لكنه استبعد أن يكون الأمر متعلق بأي سيناريو متعلق بتعديل سعر العملات.

تكدس السلع
السبب الآخر الذي قدّمه بعض المتابعين للشأن الاقتصادي يتعلق بأن ثمة سلعًا مكدسة بأعداد كبيرة، لكن محجوب يعتقد أن «المخرج لدى التجار يكون عبر تهريب السلع إلى دول الجوار وبأسعار أعلى من تلك المعروضة حاليًا بعد التخفيض»، متابعا: «لا أعتقد أن الطيبة قد هبطت على التجار ويريدون نفع المواطن الليبي».

تخفيض أسعار الشحن
آخرون قالوا إن الأمر يرجع ربما لخفض سعر الشحن، غير أن رئيس مجلس المنافسة يشير إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مستدركًا: «حتى لو كان التجار يخشون من السلع التي سوف تأتي بأسعار مخفضة نتيجة خفض سعر الشحن، فإن قيمة التخفيضات التي جرت كبيرة للغاية، فهي أقل من سعر التكلفة وتسبب خللاً في توازن السوق، ولا أعتقد أن التجار حصلوا على موافقة من وزارة الاقتصاد».

غسل الأموال
وردًا على القائلين بأن ثمة محاولة لغسل الأموال عبر السلع، أجاب محجوب: «لماذا يضطرون لغسل الأموال- أيّا كان مصدرها- خاصة أن ليبيا لا توجد بها متابعة أساسًا للأموال، أو حتى يجرى التوجه لشراء العقارات باعتبارها تتكلف أموالاً باهطة، فلماذا يضطرون لاستيراد بضائع وتوزيعها بأسعار مخفضة».

شبهة مضاربة
وشدد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبة بمراقبة الأسعار الأقل من سعر التكلفة، وليس فقط الأسعار المرتفعة، حيث يجرى استدعاء التجار، متابعا: «مجلس المنافسة بصفته المسؤول عن المنافسة والمضاربة ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة، يجري إعداد مذكرة لرفعها إلى وزير الاقتصاد والنائب العام لاستدعاء التجار الذين قاموا بتخفيضات إلى أقل من سعر التكلفة؛ لأن هناك شبهة مضاربة أو محاولة بعض التجار إخراج تجار آخرين من السوق بتقليل الأسعار إلى مستوى متدني».

وأكد رئيس مجلس المنافسة عدم وجود سبب اقتصادي حقيقي وراء تخفيض الأسعار بهذا المستوى، خاصة أن الحصول على السلع من السوق العالمية يمكن أن يواجه صعوبة، مع زيادة التضخم عالميًا.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعًا مصورًا لزحام شديد في أحد المتاجر، بعد انخفاض أسعار السجاد وأدوات كهربائية بنسب تتراوح بين 50% و90%.

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