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شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 01:20 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين 12 سبتمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، الضوء على فاتورة الخسائر الاقتصادية الناجمة مع النزاع المسلح في ليبيا خلال السنوات الماضية، استنادا إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي بالخصوص، الذي أشار إلى تراجع نصيب المواطن الليبي من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نصف القيمة المسجلة في العام 2010.

وأوضح التقرير أن آفاق الاقتصاد الليبي تتميز خلال الفترة الحالية بحالة من عدم اليقين، نتيجة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، وتأثر الاقتصاد الوطني بالصراع الروسي الأوكراني، نتيجة لذلك شهدت البلاد نقصًا في المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع أسعارها بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.

وأظهر التقرير زيادة معدل التضخم من 2.8% عام 2021، إلى 5.7% في مارس الماضي، كما ارتفعت أرخص علامة تجارية للطحين بنسبة 17% في مايو الماضي، مقارنة بشهر فبراير، وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 34% خلال الفترة نفسها.

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تخصيص أرض لسفارات قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة
كما عرّج البرنامج على موافقة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تخصيص قطع أراض لصالح سفارات 4 دول، وذلك ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، والتي قالت إن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ «المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبان لصالح السفارات الليبية».

خلو الدقيق والخبز من برومات البوتاسيوم
وأشار البرنامج إلى إعلان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مساء الأحد، ظهور نتائج تحاليل المعامل الألمانية لعينات الدقيق والخبز المحالة من مصانع الدقيق والمخابز في ليبيا، والتي «أكدت أن كامل العينات خالية من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلها» وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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