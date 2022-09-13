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عسكري إيطالي سابق يربط بين نتائج العملية العسكرية الأوكرانية والتواجد الروسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 12:34 صباحا
عسكري إيطالي سابق يربط بين نتائج العملية العسكرية الأوكرانية والتواجد الروسي في ليبيا
رئيس الأركان السابق للقوات الجوية الإيطالية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو. (آكي)
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ربط عسكري إيطالي سابق بين الهجوم المضاد الذي شنته كييف على القوات الروسية شرق البلاد، وبين مستقبل التواجد الروسي في ليبيا، باعتبار أن موسكو ستظل محاورًا في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي ولن تقدم مساعدة بما يخص مصالح بلاده.

جاء ذلك في سياق تعليقه على النجاحات التي حققتها القوات الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة، والتي استعادت من خلالها أراضي من سيطرة القوات الروسية.

ويعتقد رئيس مؤسسة التحليل الاستخباراتي، الثقافي والاستراتيجي (Icsa) ورئيس الأركان السابق للقوات الجوية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن تلك العملية الأوكرانية «لن تؤدي إلى هزيمة وشيكة للقوات الروسية، أو أن هناك نقطة تحوّل حاسمة».

وتابع: «هذا الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين هو تحرك تكتيكي لن يؤدي إلى هزيمة روسية على المديين المتوسط أو القصير. ومع ذلك، فنحن في مرحلة يستعيد فيها الأوكرانيون أراضيهم بسرعة كبيرة».

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عسكري إيطالي: لا تزال قدرة موسكو العسكرية قوية جدا
وأرجع العسكري السابق ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها «التسلح مع التوجيه الدقيق، والاستخبارات التي تسمح باختيار أفضل للأهداف، التدريب الغربي سواء أكان على صعيد استخدام الأسلحة أم تفسير العمليات الحربية».

وأضاف تريكاريكو أن «من الأفضل القلق من ناحية مرحلة حساسة كهذه، فلا تزال قدرة موسكو العسكرية قوية جدًا، وعلى وجه التحديد الآن، لأن روسيا وأوكرانيا في نقطة استنزاف كبيرة، وقد حان الوقت للفصل بينهما وقيادتهما إلى مفاوضات جادة لكيلا تفقد روسيا كرامتها».

وخلص الرئيس السابق لأركان القوات الجوية الى القول، إن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير «بوتين، سيبقى في الحقيقة محاورنا في مناطق أخرى مثل ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وإهانته تخاطر بعدم حصولنا على مساعدته بما يخص مصالحنا الوطنية».

أوكرانيا تستعيد 6 آلاف كيلو متر من القوات الروسية
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده، منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر.

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي: «منذ مطلع شهر سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها» مضيفا «نحن مستمرون في التقّدم».

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