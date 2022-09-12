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الدبيبة من السنغال: الاتحاد الأفريقي يدعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 11:20 مساء
الدبيبة من السنغال: الاتحاد الأفريقي يدعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
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تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارته السنغال، عن «دعم الاتحاد الأفريقي والسنغال لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الانتخابات في ليبيا».

وقال الدبيبة، في كلمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السنغالية، داكار: «تربط ليبيا والسنغال علاقات قوية شاهد عليها التاريخ»، مشيرًا إلى دورها «المهم» في رئاسة الاتحاد الأفريقي ومنطقة الساحل.

- الرئاسة السنغالية: الدبيبة في داكار لطلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي

الدورة الثالثة للجنة الليبية-السنغالية في طرابلس
وشدد على أن «الدفع بملف الانتخابات هو خيار الليبيين وطريقهم نحو بر الأمان»، مشيرًا إلى أن المباحثات التي أُجريت في العاصمة داكار تطرقت إلى تفعيل نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية-السنغالية المشتركة، والتنسيق لعقد الدورة الثالثة المقبلة للجنة بالعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الدبيبة، رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، بالعاصمة السنغالية داكار. وعقد الطرفان اجتماعًا في القصر الرئاسي ضم من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي، ومن الجانب الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي بحكومة الدبيبة، بجانب وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، حسب بيان لحكومة الدبيبة.

الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة في اجتماعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة في اجتماعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة في اجتماعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة في اجتماعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
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