حكومة باشاغا تكلف لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، أن الحكومة كلفت لجنة أزمة لمتابعة احتياجات بلدية طبرق، منوهًا إلى أنه يعتزم زيارة المدينة خلال الأيام المقبلة رفقة وزير الصحة عثمان عبدالجليل؛ للوقوف على احتياجات مركز طبرق الطبي لتمكينه من تقديم خدماته على أكمل وجه لأهالي المدينة والمناطق المجاورة لها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء تأكيد القطراني خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، بحضور وزير الدفاع احميد حومة، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الكهرباء عوض البدري.

احتياجات بلدية طبرق

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اللقاء استعرض عددًا من الملفات المتعلقة بشؤون المجلس التسييري لبلدية طبرق، أبرزها ملف نقص المياه، ومشكلة الصرف الصحي التي تعانيها المدينة في ظل عدم توافر السيارات الضاغطة الخاصة بالصرف الصحي، وملف شركة الخدمات العامة بالمدينة، بالإضافة إلى المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس التسييري طبرق، والاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات التي يقدمها لأهالي المدينة.

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وثمن القطراني في بداية اللقاء على دور مدينة طبرق الوطني المتمثل في احتضانها مجلس النواب، مؤكدًا «تكليف لجنة أزمة تتولى متابعة احتياجات المجلس، خاصة فيما يتعلق بملف معالجة مياه الأمطار، ومشكلة الصرف الصحي في المدينة، وتذليل الصعوبات التي تعرقل سير عمل المجلس عبر مصرف ليبيا المركزي لتوفير ميزانية خاصة به».

اهتمام خاص بمركز طبرق الطبي

كما أكد القطراني أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي اهتمامًا خاصًا بمركز طبرق الطبي، باعتباره من المراكز الطبية المهمة التي يعتمد عليها أهالي طبرق والمناطق المجاورة للمدينة في تلقي الخدمات الطبية والصحية»، منوهًا إلى أنه «سيجري زيارة رسمية رفقة وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، خلال الأيام القمقبلة للوقوف على احتياجات المركز حتى يتمكن من تقديم خدماته على أكمل وجه لأهالي مدينة طبرق وما حولها».

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن الوزراء المشاركين في الاجتماع «أشادوا من جانبهم بأهمية مدينة طبرق، مؤكدين ضرورة الوقوف بجانبها، وحلحلة كل مختنقاتها والمشاكل التي تواجهها خدمة لأهلها وكونها ذات موقع استراتيجي مهم».

لقاء القطراني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق في بنغازي، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

لقاء القطراني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق في بنغازي، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

لقاء القطراني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق في بنغازي، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)