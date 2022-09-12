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الدبيبة يتفقد فرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 09:55 مساء
الدبيبة يتفقد فرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة السنغالية داكار، زيارة تفقدية لمصرف الساحل والصحراء بالسنغال، رفقة وزير المالية خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة المصرف أحمد الهادي.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن الزيارة جاءت «لمتابعة سير العمل في المصرف، والوقوف على أنشطته، ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب أفريقيا»، حيث كان في استقبال المسؤولين الليبيين مدير عام فرع السنغال سامي القرقوري، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف.

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15 وكالة لمصرف الساحل والصحراء في السنغال
وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس إدارة المصرف، أن للمصرف 15 وكالة في السنغال، وأسهم في مساعدة الشركات الوطنية والأفراد بالسنغال من خلال تقديم التمويلات المالية التي أسهمت في دعم الاقتصاد المحلي.

وتحدث مدير عام فرع المصرف سامي القرقوري عن التطور الإيجابي لأنشطة المصرف في السنغال ودول غرب أفريقيا، الذي يحقق نجاحًا ونموًا بشكل يساعد على زيادة فروعه ومناشطه.

ويزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية السنغال، حيث التقى في وقت سابق اليوم، رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، بالعاصمة السنغالية داكار. وعقد الطرفان اجتماعًا في القصر الرئاسي تناول عدة ملفات اقتصادية وسياسية.

جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرع مصرف الساحل والصحراء في السنغال، الإثنين 12 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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