«زلاف ليبيا»: إحالة مرتبات الموظفين متضمنة زيادة 67%

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إنها أحالت مرتبات موظفي الشركة عن شهر أغسطس إلى المصارف، متضمنة زيادة المرتبات بنسبة 67% من المرتب الأساسي.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، أن المبالغ المالية المحالة شملت فروقات الزيادة عن شهر يوليو الماضي، وذلك تطبيقًا للقرار 204 لسنة 2022م، «وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط».

الشركة: نتمنى أن تكون الزيادة حافز للعطاء

وأضافت لجنة الإدارة بالشركة أنها تتمنى أن تكون تلك الزيادة «حافزًا للمستخدمين بالشركة لمزيد البذل والعطاء».

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مؤسسة النفط تتابع مسألة صرف الزيادة

والأربعاء الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن لجنة الميزانية التابعة لها، تابعت ملف تسوية مرتبات العاملين بالقطاع، وبالتحديد صرف مرتبات الموظفين الجدد، وأيضًا الزيادة الصادرة بقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وهدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، الإثنين الماضي، بتنفيذ الإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب بنسبة 67%، وتحسين أوضاعهم الوظيفية.