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الرئاسة السنغالية: الدبيبة في داكار لطلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 09:30 مساء
الرئاسة السنغالية: الدبيبة في داكار لطلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
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كشفت الرئاسة السنغالية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، يتواجد في داكار لطلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية آمنة.

وفي زيارة رسمية إلى السنغال، استُقبل الدبيبة صباح الإثنين من قبل رئيس الجمهورية ماكي سال، بحسب الرئاسة السنغالية في بيان لها. وأوضحت أن زيارة رئيس الحكومة الليبية «مناسبة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين».

الاتحاد الأفريقي داعم أساسي للانتخابات في ليبيا
بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية استقبال الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له من طرف رئيس السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال بالقصر الرئاسي في داكار. وقال إن الرئيس السنغالي أكد أن الاتحاد الأفريقي «سيكون داعمًا أساسيًا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات».

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وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدبيبة أكد «مواصلة جهوده وتواصله مع كافة الأطراف الدولية لحثهم على دعم ملف الانتخابات التي لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه».

الدورة الثانية للجنة الليبية-السنغالية
كما ناقش الدبيبة وسال خلال اللقاء نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية-السنغالية، وضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

أجرى الرئيس ماكي سال نهاية الأسبوع الماضي مشاورات حول ليبيا مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي، حث فيها على بذل كل ما في وسعه لتنظيم انتخابات توافقية والعمل بإخلاص لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
لقاء الدبيبة والوفد المرافق له مع الرئيس السنغالي في داكار، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (الرئاسة السنغالية)
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