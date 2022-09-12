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«داخلية الدبيبة»: دورات تدريبية بمشاركة أممية لمواجهة العنف الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 09:09 مساء
«داخلية الدبيبة»: دورات تدريبية بمشاركة أممية لمواجهة العنف الانتخابي
جانلب من انطلاق الدورات الخاصة بمواجهة العنف الانتخابي، 12 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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بدأت، صباح اليوم الإثنين، سلسلة من الدورات التدريبية في مجال العنف الانتخابي بتنظيم من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالمشاركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وافتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، سلسلة الدورات التي ستعقد في أكثر من مدينة، والمخصصة لأعضاء إدارة الأمن الانتخابي ومساعدي مديري الأمن للشؤون الأمنية، وفق بيان لوزارة الداخلية.

الأمين: الدورات سيكون لها أثر إيجابي لأفراد الأمن 
وقال اللواء الأمين إن «هذه الدورات ستكون لها تأثير إيجابي لعضو الأمن، وتمكينه من ممارسة مهامه وفق التشريعات النافذة بكل حزم وجدية، تماشيًا مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية للعمل وفق الخطة الاستراتيجية للاستحقاقات الانتخابية».

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وأوضح بيان الوزارة إن الدورة المقبلة ستقام في مدينة بنغازي.

اجتماع مع مسؤول هولندي
في سياق آخر، اجتمع اللواء الأمين مع الملحق الأمني الهولندي، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة للمنافذ، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ورئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي، بجانب ممثل عن وزارة الخارجية.

وتناول الطرفان إقامة برامج تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للوطنية، كما جرى التنسيق للتعاون والدعم على المسار التدريبي والأمني بين الجانبين.

جانلب من انطلاق الدورات الخاصة بمواجهة العنف الانتخابي، 12 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانلب من انطلاق الدورات الخاصة بمواجهة العنف الانتخابي، 12 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
وفد من وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة مع وفد هولندي يضم الملحق الأمني بالسفارة الهولندية، 12 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
وفد من وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة مع وفد هولندي يضم الملحق الأمني بالسفارة الهولندية، 12 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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