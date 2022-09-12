«أملاك الدولة»: تسليم قطعة أرض بتاجوراء إلى رئاسة أركان القوات البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصلحة أملاك الدولة إنه جرى التوقيع على محضر تسليم قطعة أرض بمنطقة تاجوراء لصالح رئاسة أركان القوات البحرية، صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت المصلحة، في بيان، أن ذلك التوقيع جاء في إطار تسوية أوضاع جميع العقارات المملوكة للدولة ودعمًا للمؤسسات العامة.

- تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة

- بوجواري يوجه بحصر التعديات على أملاك الدولة والآيل للسقوط منها في بنغازي

- حكومة الدبيبة تقرر إعادة تشكيل لجنة «التعويضات العقارية»

مراسم تسليم الأرض بحضور اللواء نور الدين البون

وجرت مراسم التوقيع بين رئيس أركان القوات البحرية اللواء نورالدين محمد البون، ومدير مكتب أملاك الدولة بطرابلس المدينة.

وفي أوائل أغسطس الماضي، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إعادة تشكيل «اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978».

بمنطقة تاجوراء لصالح رئاسة أركان القوات البحرية، 12 سبتمبر 2022. (مصلحة أملاك الدولة)

بمنطقة تاجوراء لصالح رئاسة أركان القوات البحرية، 12 سبتمبر 2022. (مصلحة أملاك الدولة)