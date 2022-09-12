مجهولون يعبثون بمحتويات إدارة مدرسة للتعليم الأساسي في بني وليد بعد سرقتها

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تعرضت مدرسة «التضامن للتعليم الأساسي» بمدينة بني وليد، للسرقة والعبث بمحتوياتها ومكاتبها من قبل مجهولين خارجين عن القانون، على ما أفاد مصدر من المدرسة «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين.

وذكر المصدر لـ«بوابة الوسط» أن بعضًا من محتويات المدرسة تعرض للعبث والسرقة وتمزيق ملفات المعلمين والطلبة الموجودة في الإدارة، مؤكدًا أن إدارة المدرسة ستلاحق هؤلاء المخربين وفقًا للإجراءات القانونية.

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وسُجلت في بني وليد خلال المدة الماضية عدة عمليات سرقة طالت مدارس وكليات ومقرات حكومية في المدينة في ظل انتشار ظاهرة السرقة وغياب بعض الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها في حفظ الأمن وتأمين المنشآت العامة.

اتلاف محتويات الإدارة بمدرسة التضامن للتعليم الأساسي في بني وليد بعد سرقتها. (الإنترنت)