الدبيبة: الانتخابات لن تكون مكتملة إلا بتنسيق المواقف مع رئيس الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الانتخابات «لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه»، وذلك خلال لقائه مع رئيس الاتحاد، الرئيس السنغالي ماكي سال، في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، اليوم الإثنين.

وعقد الطرفان اجتماعا ضم من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي، ومن الجانب الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي بحكومة الدبيبة، بجانب وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، حسب بيان لحكومة الدبيبة.

- الدبيبة: نرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا وسندفع للحل السياسي الشامل

- باتيلي يلتقي الرئيس السنغالي في أول نشاط دبلوماسي منذ تعيينه مبعوثا أمميا

- تميم يستقبل الدبيبة في الدوحة

كما حضر الاجتماع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير مصرف الساحل والصحراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.

مناقشة نتائج الدورة الثانية للجنة المشركة بين ليبيا والسنغال

وناقش الحضور نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، مشددين على ضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

وقال ماكي سال إنه سعيد بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس، كما أثنى على تفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربط ليبيا بالقارة السمراء.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

الدبيبة: الرئيس السنغالي يدعم الوصول إلى الاتخابات النهائية

وفي مؤتمر صحفي على هامش الزيارة، أكد الدبيبة سعادته بتواجده في السنغال، مضيفا: «السنغال دولة مهم لرئاستها الاتحاد الأفريقي وعلاقتها التاريحية مع ليبيا، ونشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

وأشار إلى أن الرئيس سال أبلغه بأنه «سيدعم الشعب الليبي في الوصول إلى الانتخابات النهائية، وذلك في هذا المشوار الصعب الذي مرت بها ليبيا».

وضمن أعمال الوفد الليبي، اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي مع وزيرةَ الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج عائشة تال صال، بحضور القائم بالأعمال الليبي في السنغال مصطفى الزنتاني.

وتحدثت صال عن «حرص بلادها على دعم الجهود، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية، للدفع نحو الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ العملية الانتخابية على أسس سليمة».

الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع وفد سنغالي برئاسة الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)