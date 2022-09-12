Atwasat

الدبيبة: الانتخابات لن تكون مكتملة إلا بتنسيق المواقف مع رئيس الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 03:33 مساء
الدبيبة: الانتخابات لن تكون مكتملة إلا بتنسيق المواقف مع رئيس الاتحاد الأفريقي
الدبيبة في اجتماعهم مع الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الانتخابات «لن تكون مكتملة دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق المواقف معه»، وذلك خلال لقائه مع رئيس الاتحاد، الرئيس السنغالي ماكي سال، في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار، اليوم الإثنين.

وعقد الطرفان اجتماعا ضم من الجانب السنغالي وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والابتكار، والمستشار السياسي، ومن الجانب الليبي وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم العالي بحكومة الدبيبة، بجانب وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، حسب بيان لحكومة الدبيبة. 

- الدبيبة: نرحب بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا وسندفع للحل السياسي الشامل
- باتيلي يلتقي الرئيس السنغالي في أول نشاط دبلوماسي منذ تعيينه مبعوثا أمميا
- تميم يستقبل الدبيبة في الدوحة

كما حضر الاجتماع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير مصرف الساحل والصحراء، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.

مناقشة نتائج الدورة الثانية للجنة المشركة بين ليبيا والسنغال 
وناقش الحضور نتائج الدورة الثانية للجنة الليبية السنغالية، مشددين على ضرورة استكمال وتفعيل نتائجها، وتشكيل لجنة تحضيرية من البلدين للتنسيق بعقد اجتماع الدورة الثالثة للجنة لزيادة التعاون بين البلدين.

وقال ماكي سال إنه سعيد بعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس، كما أثنى على تفعيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي تربط ليبيا بالقارة السمراء.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي سيكون داعما أساسيا لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.

الدبيبة: الرئيس السنغالي يدعم الوصول إلى الاتخابات النهائية
وفي مؤتمر صحفي على هامش الزيارة، أكد الدبيبة سعادته بتواجده في السنغال، مضيفا: «السنغال دولة مهم لرئاستها الاتحاد الأفريقي وعلاقتها التاريحية مع ليبيا، ونشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

وأشار إلى أن الرئيس سال أبلغه بأنه «سيدعم الشعب الليبي في الوصول إلى الانتخابات النهائية، وذلك في هذا المشوار الصعب الذي مرت بها ليبيا».

وضمن أعمال الوفد الليبي، اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي مع وزيرةَ الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج عائشة تال صال، بحضور القائم بالأعمال الليبي في السنغال مصطفى الزنتاني.

وتحدثت صال عن «حرص بلادها على دعم الجهود، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية، للدفع نحو الاستقرار في ليبيا، وتنفيذ العملية الانتخابية على أسس سليمة». 

الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع وفد سنغالي برئاسة الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة وعدد من مسؤولي حكومته في اجتماعهم مع وفد سنغالي برئاسة الرئيس السنغالي ماكي سال، 12 سبتمبر 2022. (حكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم

لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ ...
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)

المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة

شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ضبط عصابة «المقنعين» المسؤولة عن خطف 5 مصريين في بنغازي (فيديو)
ضبط عصابة «المقنعين» المسؤولة عن خطف 5 مصريين في بنغازي (فيديو)
«الإسكان» تعلن بدء استقبال ملفات المنازل المتضررة من حرب العاصمة
«الإسكان» تعلن بدء استقبال ملفات المنازل المتضررة من حرب العاصمة
«تايمز أوف مالطا»: الدبيبة سعى للإفراج عن أموال ليبية مجمدة خلال زيارته مالطا
«تايمز أوف مالطا»: الدبيبة سعى للإفراج عن أموال ليبية مجمدة خلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)
سقوط طائرة في ضواحي بنغازي (صور)...
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين
القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة ......
المزيد
تطوير قطاع التعليم في مباحثات المقريف مع مسؤول بالسفارة الأميركية
تطوير قطاع التعليم في مباحثات المقريف مع مسؤول بالسفارة ......
الدبيبة: الانتخابات لن تكون مكتملة إلا بتنسيق المواقف مع رئيس الاتحاد الأفريقي
الدبيبة: الانتخابات لن تكون مكتملة إلا بتنسيق المواقف مع ......
اللافي يبحث مع السفير التونسي معاناة الليبيين في منفذ رأس اجدير
اللافي يبحث مع السفير التونسي معاناة الليبيين في منفذ رأس ......
«تايمز أوف مالطا»: الدبيبة سعى للإفراج عن أموال ليبية مجمدة خلال زيارته مالطا
«تايمز أوف مالطا»: الدبيبة سعى للإفراج عن أموال ليبية مجمدة ......
«الإسكان» تعلن بدء استقبال ملفات المنازل المتضررة من حرب العاصمة
«الإسكان» تعلن بدء استقبال ملفات المنازل المتضررة من حرب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط