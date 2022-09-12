«تايمز أوف مالطا»: الدبيبة سعى للإفراج عن أموال ليبية مجمدة خلال زيارته مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

قال موقع «تايمز أوف مالطا» إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سعى إلى الإفراج عن الملايين من الأموال الليبية المجمدة في مالطا، خلال زيارته الأخيرة إليها الشهر الماضي، لكنه «شعر بخيبة أمل» بعد رفض رئيس الوزراء روبرت أبيلا.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية، لم يسمها أن الدبيبة «كان مهتما بشكل خاص» بالأموال الليبية المحتجزة في «ساتا بنك» المغلق حاليا، والتي تقدر بعشرة ملايين يورو، وطلب إعادتها خلال لقائه أبيلا في 31 أغسطس الماضي.

وتجري تصفية البنك السابق وأموال عملائه محتجزة لدى مصرف مالطا المركزي، وتعاد إليهم تدريجيا، عدا الحالات التي توجد شبهة مخالفات حولها، حسب الموقع المالطي.

أموال ليبية مهتم بها الدبيبة في مالطا

وقالت المصادر، إن الدبيبة لم يكن مهتما فقط بأموال «ساتا بنك»، مشيرة في هذا السياق إلى أمر محكمة مالطية «بنك فاليتا» بإعادة أكثر من 90 مليون يورو إلى ليبيا، مرتبطة بورثة العقيد معمر القذافي، و1.1 مليار دولار من العملة الليبية التي طبعت في روسيا، وصادرتها السلطات المالطية في العام 2020، بعدما اكتشفتها على متن حاويتين سعة 2000 قدم مكعب، ولم يفرج عنها حتى الآن.

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وقال ناطق باسم الحكومة: «لم يكن هناك نقاش حول أي بنك أو مؤسسة مالية معينة. ومع ذلك، كانت هناك محادثات حول مستحقات مؤسسات الأعمال المالطية، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك الأموال المحتجزة حاليا في المؤسسات المالية لأسباب مختلفة - بما في ذلك العقوبات»، مضيفا أن قرار الإفراج عن الأموال أو غير ذلك ليس بيد الحكومة، التي «لا تزال ملتزمة باحترام القرارات التي تتخذها المؤسسات المتعددة الأطراف».

توقيع اتفاقيتين خلال زيارة الدبيبة

وفي نهاية أغسطس، زار الدبيبة مالطا، حيث وقع اتفاقيتين مع رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، نصتا «على التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الليبية المالطية المشتركة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين».

وأجرى الدبيبة والوفد المرافق له محادثات مع أبيلا تناولت أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي، حسب بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة.