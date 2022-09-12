«الإسكان» تعلن بدء استقبال ملفات المنازل المتضررة من حرب العاصمة

أعلنت اللجنة المركزية للتعويضات، التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية، بدء استقبال الملفات الخاصة بالمواطنين المتضررة منازلهم بمناطق الاشتباكات التي حصلت خلال العامين (2019 -2020 ) جنوب طرابلس، عن طريق المجالس البلدية التي وقعت في نطاقها هذه الاشتباكات وعددها 14 مجلسا بلديا.
وطلبت اللجنة من المجالس البلدية المعنية، اليوم الإثنين، «التواصل مع اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير وإحالة نسخ إلكترونية وأخرى ورقية تتضمن أسماء المواطنين المتضررة منازلهم»، حسب منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
المنازل المتضررة من حرب العاصمة
وفي العام 2020، كشفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني السابقة أن 125 ألف وحدة سكنية تضررت بسبب حرب العاصمة طرابلس على جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إضافة إلى المقرات الحكومية والمحال التجارية. وأشارت في تقرير لها، إلى أن عدد النازحين المسجلين لديها بلغ نحو 360 ألف شخص.
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