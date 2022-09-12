«الإسكان» تعلن بدء استقبال ملفات المنازل المتضررة من حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للتعويضات، التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية، بدء استقبال الملفات الخاصة بالمواطنين المتضررة منازلهم بمناطق الاشتباكات التي حصلت خلال العامين (2019 -2020 ) جنوب طرابلس، عن طريق المجالس البلدية التي وقعت في نطاقها هذه الاشتباكات وعددها 14 مجلسا بلديا.



وطلبت اللجنة من المجالس البلدية المعنية، اليوم الإثنين، «التواصل مع اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير وإحالة نسخ إلكترونية وأخرى ورقية تتضمن أسماء المواطنين المتضررة منازلهم»، حسب منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».