ضبط عصابة «المقنعين» المسؤولة عن خطف 5 مصريين في بنغازي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي ضبط أفراد عصابة تحمل اسم «المقنعين»، تورطوا في خطف خمسة مصريين.

وتضم العصابة مواطنين وآخرين مصريين، وقد اعترفوا بخطف ضحاياهم، وطلب فدية بقيمة 320 ألف دينار من ذويهم، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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ونشرت الإدارة تسجيلا مصورا (مقطع فيديو)، لاعترافات أحد المتهمين، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يصوب سلاحا ناريا إلى رأس أحد المخطوفين، حيث أقر بارتكابه الجريمة، وأشار إلى أن عائلات المخطوفين حولت إلى العصابة المبلغ بالفعل، وكان نصيبه 85 ألف دينار اشترى بها سيارتين وهاتفا.

كما ظهر في التسجيل فرد آخر بالتشكيل، مصري الجنسية، قال إنه كان مسؤول عن استضافة المصريين في مقر إقامته في منطقة بوهديمة، وقد حصل على 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه العملية الوحيدة التي نفذتها العصابة.