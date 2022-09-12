أمن بنغازي يضبط مطلوبين من الخمس أحدهما تورط في جريمة قتل

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصين من مدينة الخمس، الأول مطلوب على ذمة قضية قتل، والثاني مطلوب على ذمة عدة محاضر لدى مركز شرطة الخمس، وهما هاربان من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الخمس.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي المديرية معلومات عن وجود الشخصين في المدينة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واكتشف رجال التحريات اختباءهما في استراحة بمنطقة الترية، حيث داهموا المكان وألقي القبض عليهما.

واعتراف المتهم الأول بارتكابه جريمة قتل في الخمس باستخدام سلاح ناري، وهروبه من مؤسسة الإصلاح، كما اتضح أن الآخر مطلوب على ذمة قضايا بمركز شرطة الخميس، وقد تسلم أعضاء قسم البحث الجنائي الخمس المطلوبين.