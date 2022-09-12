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أبوجناح يعتمد الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 12:58 مساء
أبوجناح يعتمد الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية للعام 2023
لقاء أبوجناح مع مدراء المناطق الصحية في المنطقة الشرقية، 11 سبتمبر 2022، (الصحة)
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اعتمد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، المقترح بشأن تقديرات الموازنة المالية لإدارات المناطق الصحية للعام 2023، الذي أعد بهدف إصلاح بنود التمويل المالي المخصص لتلك الإدارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق الشرقية، بحضور مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة، موسى سويسي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة المشروعات، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

أبوجناح يدعو إلى إصلاح النظام الصحي
وأكد أبوجناح خلال الاجتماع، أهمية إصلاح النظام الصحي من خلال وضع خطة وطنية صحية، وتأسيس منظومة معلومات صحية يمكن الاعتماد عليها في عملية تطوير الخدمات الصحية، وإدارة سلسلة الإمداد الطبي وتوفير العجز القائم في العناصر الطبية للعمل بمرافق الرعاية الصحية الأولية، خصوصا في المناطق النائية من خلال تنفيذ قرار استجلاب العناصر الطبية الصادر أخيرا من مجلس الوزراء.

وناقش الحاضرون عددا من البنود، أبرزها إجراءات مطابقة البيانات الوظيفية مع وزارة المالية، واعتماد الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، فضلا عن نقص الإمدادات الطبية بمرافق الرعاية الصحية الأولية، والتمويل المالي لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق.

حضر الاجتماع مدراء إدارات الخدمات الصحية بمناطق بنغازي، والبيضاء، وأجدابيا، والأبرق، والقبة، وجالو، والقيقب، وتازربو، وخليج السدرة، وشحات، وامساعد، وأم الرزم، وانتلات البيضان، والشورى الكفرة.

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