غرفة التجارة طرابلس: تأسيس مجلس الأعمال الليبي الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير غارثيا، على تأسيس مجلس الأعمال الليبي الإسباني.

وتوافق الطرفان على إقامة معرض مشترك يستهدف الصناعات الصغرى والمتوسطة، يسهم في دعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار، وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات، حسب بيان الغرفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

السفارة الإسبانية: لقاء مثمر مع غرفة التجارة

وتناول الاجتماع المشكلات والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين بالمملكة الإسبانية المتعلقة بالإجراءات المالية والتنقل وسبل تذليلها، والعمل على ورفع مستوى التبادل التجاري وتشجيع عودة الشركات الإسبانية؛ للعمل في ليبيا تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات الاختصاص.

من جانبها، قالت السفارة الإسبانية إن اللقاء بين السفير ورئيس اللجنة أنور أبوستة «مهم ومثمر»، مشيرة إلى الاستعداد المشترك لمواصلة تيسير حضور الشركات الإسبانية في ليبيا، وتعزيز مستوى التجارة والتعاون بين البلدين.