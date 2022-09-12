مديرية أمن صبراتة توضح حقيقة هروب موقوفين بعد هجوم مسلح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة هروب موقوفين اثنين من قسم البحث الجنائي التابع لها.

ووقع أفراد الفرقة العاملة بالقسم في «خطأ فني»، حيث تساهلوا مع الموقوفين لاعتبارهما عضوين بجهاز الشرطة، وأبقوهما خارج غرفة الحجز، فانتهزا الفرصة، وهربا خلال فجر أمس الأحد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المديرية تنفي وقوع هجوم مسلح

وأشارت المديرية إلى أن الموقوفين هما مهند علي خليفة القريد، ويتبع المديرية، والصديق رجب الحمودي، ويتبع جهاز الأمن العام.

وإلى هذا، نفى البيان الروايات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى أن واقعة الهروب جاءت بعد هجوم مسلح على قسم البحث الجنائي، داعيا الأهالي إلى الإدلاء بأي معلومات تفيد في ضبط المتهمين.