«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل من شحات إلى درنة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل إلى 1.75 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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