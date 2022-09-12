السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.72 دينار من 5.73 دينار أمس، بينما زاد سعر اليورو إلى 4.98 دينار مقابل 4.96 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.