أمن بنغازي يسترجع شاحنة سرقت من البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شاحنة بلغت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع البيضاء عن سرقتها.

وتعود بداية الواقعة إلى وصول تعميم من الإدارة إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي مفادها الإبلاغ عن الشاحنة المسروقة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكن أعضاء التحريات من التوصل إلى معلومات تفيد وجود الشاحنة بمنطقة شبنة، حيث انتقلوا إلى المكان ليجدوها متروكة قرب محطة وقود البرغثي، وجرى نقلها إلى القسم ثم تسليمها إلى إدارة البحث الجنائي في البيضاء كونها جهة الاختصاص.