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بدء عودة خدمات الاتصالات في شرق ليبيا تدريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 11:18 مساء
بدء عودة خدمات الاتصالات في شرق ليبيا تدريجيا
alwasat radio

أكدت الشركة القابضة للاتصالات، مساء اليوم الأحد، بدء عودة خدمات الاتصالات في شرق ليبيا تدريجياً وذلك بعد انقطاع دام ساعات بسبب قطع كابل للألياف البصرية شرق مدينة بنغازي.

وقالت الشركة القابضة للاتصالات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مهندسيها تمكنوا «من توفير مسارات بديلة لنقل حركة الاتصالات» بعد قطع كابل للألياف البصرية على بعد 5 كلم شرق مدينة بنغازي.

- تأثر حركة الاتصالات في شرق ليبيا بسبب قطع كابل قرب بنغازي

ونوهت الشركة القابضة للاتصالات إلى أن فرق الصيانة «لازالت تعمل جاهدةً لإصلاح الكابل المقطوع واستعادة خدمات الاتصالات علي المسارات الرئيسية بأقصى سرعة»، مشيدة بتفاني العاملين وجهودهم الجبارة التي بذلوها حتى تُستعاد خدمات الاتصالات للمناطق المتأثرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة عن تأثر حركة الاتصالات في المنطقة الممتدة من شرق مدينة بنغازي بسبب قطع كابل ألياف ضوئية نتيجة أعمال حفر عشوائية، دون أن تحدد المنطقة.

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