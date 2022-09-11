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وزارة التربية والتعليم تنفي تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 10:39 مساء
وزارة التربية والتعليم تنفي تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل
شعار وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2022 - 2023، منوهة بأنها ستعلن عن ذلك خلال الأسبوع الجاري.
وجاء في تنويه نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تنفي وزارة التربية والتعليم - ليبيا ما يتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2022 - 2023».

ونوهت وزارة التربية والتعليم في هذ الصدد، بـ«أنها ستعلن خلال الأسبوع الجاري عن مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل».

تأخر طباعة الكتاب المدرسي
ويأتي نفي الوزارة، بالتزامن مع مؤشرات على تأخر طباعة الكتاب المدرسي لهذا العام وذلك، بعدما اشتكى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربية من تعطيل الإجراءات المالية الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي، وتحذيره، في 26 أغسطس، من تكرار أزمة طباعة الكتاب المدرسي التي شهدتها بداية العام الدراسي الماضي 2021 - 2022، والتي تسببت في حبس الوزير احتياطيا.

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لكن الوزارة أعلنت أمس السبت، حصول المصرف المركزي على موافقة مجلس النواب للصرف على مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2022 - 2023، مشيرة في بيان إلى أنها تنتظر تسييل القيمة المُخصّصة لحساب مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى حسابات الشركات التي تعاقدت معها لطباعة الكتاب المدرسي.

إعلان سابق عن موعد بداية العام الدراسي
وسبق أن أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل، مؤكدًا التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

وقال مدير المركز كال الويبة خلال مؤتمر صحفي في 17 يوليو الماضي، إنهم قرروا أن تكون بداية العام الدراسي في 18 سبتمبر والعام الذي يليه 2023 - 2024 سيكون يوم 9 سبتمبر 2023، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة جدًا لعملية طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل الذي سيكون داخل المدارس قبل موعد بدء الدراسة مع الخطة الدراسية كاملة والتي سيجري تعميمها على كافة المدارس بمختلف المناطق.

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